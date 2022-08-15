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打工詐騙頻傳 柯文哲喊話蔡總統：別讓國民淪刀俎下魚肉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天在臉書呼籲，請總統蔡英文正視人民生活困境，務實執政、保護人民，「不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉」。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲今天在臉書呼籲，請總統蔡英文正視人民生活困境，務實執政、保護人民，「不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉」。圖／引用自柯文哲臉書

台灣人赴海外打工詐騙頻傳，台北市長柯文哲今天在臉書表示，台灣人被騙到柬埔寨工作，結果被凌虐、性侵、賣血，這就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的「幸福台灣」？柯說，當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？

柯表示，外交部必須訊令駐外館處展開救援，警政署應即刻展開跨國合作，打擊海外人口販運行為；勞動部更要嚴查不法集團，最後，也請總統蔡英文正視人民生活困境，務實執政、保護人民，「不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉」。

柯也提到，台灣人被賣到國外，慘遭勒贖、侵害，只能靠當地台商、台僑自救付贖金。直到受害人數愈來愈多、紙包不住火，行政院才舉辦跨部會專案會議，說要成立救援小組，結果是發媒體通知到桃機拍警政署長視察，看員警怎麼舉警告標牌，這個政府怎麼會是這樣？

柯文哲說，有些人為了護航政府，在網路上冷嘲熱諷，說會被騙去柬埔寨的人，不是笨就是貪。請問，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金?

柯提到，政府說上半年國人平均薪資上看6萬2千元，蔡總統說她上任後六度調高基本工資，國內經濟欣欣向榮。但是痛苦指數不斷升高，貧富不均、通膨更吞噬掉有限的薪資漲幅。

詐騙集團 台灣人 柬埔寨

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