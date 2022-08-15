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藍舉柬埔寨詐騙案質疑新南向政策 外交部：勿抹煞長年努力成果

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，邀請警政署及外交部代表，討論如何阻止柬埔寨詐騙。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，邀請警政署及外交部代表，討論如何阻止柬埔寨詐騙。記者曾原信／攝影

近期國人前往柬埔寨、緬甸等國落入工作陷阱案件頻傳，國民黨立院黨團質疑政府多年推動「新南向政策」成效。外交部今天澄清，外交部與相關駐外館處一直秉持同理心與兢兢業業的態度，積極設法營救受害國人，並持續配合主政機關提供相關協助，「絕無罔顧生命」情事。

外交部指出，自今年1月起，外交部多次透過發布新聞稿、回應說明、新聞例會等方式，不斷呼籲國人注意海外求職可能遭遇的工作陷阱，並自6月召開跨部會會議以來，持續與相關政府機關研議解決方案。

外交部已於8月12日在官網設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙整跨部會資料、實際案例、即時發展、諮詢求助電話等資訊提供各界參考，提醒國人高度警戒高薪誘惑的不實廣告。

外交部表示，我國政府自2016年起，秉持「以人為本」、「互惠互利」及「多元發展」等原則全力推行「新南向政策」，深化台灣與新南向國家在經貿、投資、農漁業、科技、教育與人才培育等各項領域的合作及交流，成效有目共睹。

外交部指出，去年台灣與新南向國家貿易總額達到1490.78 億美元，較2020年成長37.58%；新南向國家來台就讀大專院校的學生人數也達到5萬7695 人，較2020年增加10.41%。特定立委以偏概全，宣稱「新南向政策原來攏係假」，相關說法不符事實，更無視「新南向政策」各項累積進展，抹煞各部會長年努力的整體成果。

外交部再次呼籲，國人如有意前往東南亞地區工作，務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

外交部 新南向政策

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