美國會團訪台 吳釗燮：威權中國無法左右民主台灣

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
美國聯邦參議員艾德馬基與蔡英文總統合影。圖／總統府提供
美國聯邦參議員艾德馬基與蔡英文總統合影。圖／總統府提供

美國聯邦參議員馬基今天率領橫跨美國參、眾兩院跨黨派國會議員來台訪問。外交部長吳釗燮透過推特歡迎並感謝，吳釗燮指出，威權中國是無法左右民主台灣如何交朋友、贏得支持、保持韌性，並像自由燈塔一樣閃耀。

美國在台協會（AIT）發佈新聞稿指出，訪台期間，國會訪問團與蔡英文總統、外交部長吳釗燮，以及立法院外交及國防委員會成員會面。透過所有的會面，訪問團得以有機會與台灣相關人士，就美國與台灣之間至關重要的廣泛議題交換意見。

訪團成員包括，美國聯邦參議員艾德馬基 ，眾議員約翰‧加勒曼帝，眾議員艾倫‧魯文索，眾議員唐‧貝耶 ，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇於8月14至15日訪問台灣。此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。

議員 美國在台協會 吳釗燮

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