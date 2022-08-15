影／參與基礎科學國際活動 蔡英文：讓台灣被世界看見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文總統今天到基隆港登上國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。蔡總統說，海洋是台灣的命脈，期待海洋科學研究能對世界帶來更多的貢獻。讓台灣的科學研究能量被世界看見，和更多國家有更密切的交流合作。

國科會表示，聯合國教科文組織強調展現基礎科學，對實現永續發展目標的重要性及貢獻，將今年7月到明年6月定為基礎科學促進永續發展國際年，邀請各國透過發起多元活動共同響應。國科會期盼各界共襄盛舉，重視基礎科學實現永續發展目標的角色，並深化全民科學思維及素養。

國科會主委吳政忠說，台灣要走向2030創新、包容、永續的願景，以及2050淨零轉型的目標，需要有紮實的基礎研究成果為基底。科學要走進社會人群，讓全民有感，國科會將透過跨部會協力，把研究成果回饋社會，並讓全球看見台灣豐沛的基礎科學能量。

台灣推動一系列活動核心主題為科學平權、科學啟蒙、全民參與、國際連結，啟動儀式選在女性擔任船長、國內最大噸位科研船舉辦，體現活動在多元視角下科學實踐的精神，從台灣出發與國際共同創造永續未來。

蔡總統致詞時表示，為了讓台灣的科學研究能量被世界看見，國科會推出一整年系列活動，展現對基礎科學研究的重視，也代表台灣推動永續發展的決心。過去幾年台灣應對氣候變遷、水資源或疫情等挑戰，基礎科學研究扮演關鍵角色。

國科會號召全國共44所學校參與計畫，蔡總統認為，各學校收集到的數據，對台灣的地質研究，甚至農業發展都能提供幫助。

啟動儀式也看到來自阿根廷學者的祝賀影片，蔡總統感謝雙方研究團隊分別在南北半球進行地磁量測計畫，讓台灣的科學研究能量被世界看見，台灣也準備和更多國家，在科學領域和永續發展議題密切交流合作。

蔡總統表示，為了實踐聯合國2030永續發展目標，台灣積極推動能源轉型，透過跨國合作發展再生能源。今年3月提出了淨零排放路徑及策略總說明，要和國際社會共同實現2050淨零轉型。

立委蔡適應、海地共和國大使潘恩等人出席啟動儀式，並在蔡總統致詞後，由國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋導覽，一定參觀勵進研究船駕駛台、主實驗室及水下遙控無人載具等設備。

蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今到基隆港國科會勵進研究船，參加基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
國科會今天在勵進研究船，舉辦基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影
國科會今天在勵進研究船，舉辦基礎科學促進永續發展國際年台灣系列推廣活動啟動典禮。記者邱瑞杰／攝影

國科會 聯合國 基隆港

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