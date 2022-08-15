「我沒有罹癌」掃描肺部有黑點 丁守中轉念克服病魔

「現在肺裡一片清澈透明。」前立委丁守中接受本報專訪時一再澄清：「我沒有罹癌，別寫我罹癌！」他只是肺部照出兩個0.6公分的毛玻璃狀陰影，是肺癌前兆，有醫生勸他開刀，也有醫生勸他觀察。經過他轉換心境、天天運動、放鬆心情、積極養生，三個月後，兩個毛玻璃點只剩0.2公分結節，半年後再追蹤，連0.2公分結節都不見了。他特別跟記者分享他的四點養生之道與他對人生的體悟。

改變心情、遠離政治

前立委丁守中2018年參選台北市長，以些微之差敗給柯文哲，一度很不平、提抗告，後來漸漸淡出政壇，近期卻因經歷一場肺部陰影的虛驚，整個人豁然開朗，身體恢復健康，心情也淡泊許多，他說：「我從此不再介入政治，只關心兩岸和平。」

丁守中一封寫給親友的信最近在網路上爆開，他的留美同學胡小蘋一度以為是假訊息，不敢直接問他。透過共同的朋友側面打聽，才知道他已無恙，很替他高興。她說：「現在很多假訊息，都是假冒名人寫的東西，我才有疑慮！」

每天走8000步

歸納他的養生秘訣，丁守中跟記者說，第一，保持樂觀心情，喜樂的心乃是良藥；第二，每天走路8000步，讓自己大量流汗；第三，注意養生保健，他閱讀很多防癌保健養生的書，天天深呼吸吐納，每天吃四顆1000 mg的薑黃素粹取碇。第四，每天遊山玩水，半年內環島三四次。他也依中醫建議，強化肺經的三個主要穴道拍擊按摩。

丁守中說，他讀北醫大教授韓柏檉寫的《降癌18掌》，罹癌的韓教授現身說法，發現人會罹癌常是心中有「怨」，他仔細閱讀十八招調養方式，包括身心靈正向，也包括飲食、排毒、運動、練功等生活習慣與人生觀的改變。他笑說，最近很多人打電話關心他，先是確認網路傳的信件真偽，然後就是有同樣病情者來討教養生健康之道。

發信在網路瘋傳

丁守中寫給親友的信件全文如下：



各位兄弟姐妹：

我現在山上種花種菜，晴耕雨讀，把人生看開看得更豁達了。

過去大半年，我跟子苓（丁太太溫子苓）一個月出去玩十多天，是有原因的，我先前沒跟您們報告，我經歷了一場大變化。

我去年九月初去做體檢，LDCT照出肺中兩個毛玻璃點都0.6、0.7公分，有醫生建議早點開刀拿掉，但我再去榮總看胸腔外科吳玉琮主任，他建議觀察，我接受穩健觀察做法。 這段期間我看的很開，維持樂觀心情，看很多防癌保健養生的書，天天深呼吸吐納，每天吃四顆1000 mg的薑黃素粹取碇，每天兩大匙綠茶粉泡綠茶慢慢喝，每天早上熱開水冲一杯西洋參川七粉喝，這些都是強烈消炎、抗氧化、防癌的，那段期間我經常喝蓮藕燉湯、滷海帶吃，因為它們都是鹼性食品。 我跟子苓跟朋友到台灣各處去遊山玩水，爬山健走時，我就不斷深呼吸吐納，連到司馬庫斯，晚上同行團員大概都睡了，我也一個人在外對著滿天星空練吐納好長時間。我也依中醫建議，強化肺經的三個主要穴道拍擊按摩，也養成每天健走至少八千步習慣。

今年一月十日，我再去榮總看胸腔外科主任許瀚水複診，再照更精密的CT，兩個毛玻璃點結節都完全消失了，只剩一個0.2公分結節！許主任也恭喜我。上個月七月一日，又半年了，我再去振興照CT追蹤，肺中一片乾淨清澈透明，連0.2公分結節都不見了。 這段期間我看了很多養生的書，我現在覺悟人的意志及樂觀心境就可勝天！看來只要改變生活形態，多注重保健食品及運動，更要改變心境就可防癌！

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