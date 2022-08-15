共機擾台雙標？ 柯文哲嗆蔡英文作為台灣總統無法保衛領空

台北市長柯文哲堅持舉辦今年雙城論壇，引發議會不滿，柯當時稱，因議會共機擾台定義不明，不過柯日前赴澎湖勞軍，卻在臉書稱共機擾台，被網友質疑雙標。柯文哲今天表示，現在更麻煩的是，過中線已變常態，所以他的態度是，台灣與大陸當然有衝突，但他邏輯不太一樣，因為有衝突所以才需要大家溝通。

至於被指共機擾台雙標？柯文哲回應，這不是什麼雙標，他的態度很清楚，「我做我任何該做，甚至柯還嗆總統蔡英文，「我今天也很不客氣，要小英出來回答，她作為台灣總統無法保衛台灣領空，她束手無策，叫她出來講好了。」

柯文哲今天下午主持北市疫苗催種記者會，被問及共機擾台是否雙標？柯說，共機擾台持續存在，也不是只有今天，但現在更麻煩的是，過中線已經變常態，因有衝突所以才需要大家溝通，美蘇冷戰最危險時候，核子大戰危機，也要保持熱線。

柯文哲提到，台灣要防止台海有任何擦槍走火，要防止誤解誤判，要保持溝通態度，所以雙方可以有爭議，但要保留溝通管道，他也知道舉辦雙城論壇對他個人是扣分，但基於國家整理利益，還是要辦，至於議會政黨有意識型態，需要講的，他也尊重，「但我做我該做的。」

至於雙城論壇95萬經費議會不給核銷，議員梁文傑還稱，市府裡面有人拒絕給廠商核銷，柯回應，預算該怎麼辦就怎麼辦，哪有叫廠商都花錢，議會反對錢不要發給你？並反嗆梁文傑，「奇怪，梁文傑腦袋在想什麼東西，還是民進黨政府都這樣幹？我們不會幹這種事」。

柯說，該怎麼支出就怎麼支出，有本事中央主計處來說不能核銷，北市府是依法行政，行政裁量權，該怎麼決定，他會決定。