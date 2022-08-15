影／網疑碩士論文和秘書相似？ 南投縣議長：靠服務獲認同

除了新竹市前市長林智堅的論文受到檢查而被查出抄襲，南投縣議長何勝豐的碩士論文今也被翻出，立法委員林靜儀並把其封面貼上自己的臉書，並反諷的說「是如此專業，我真的很敬佩」。

她並質疑何的秘書和他同一指導教授，「秘書也做同樣的研究？！」希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可以更加友善，畢竟議長在相關專業領域有所研究。亞洲大學今回應說，如果校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。

網傳何勝豐的學歷4年內由國小變碩士，引起外界議論。何勝豐今向媒體表示，不否認自己原只有國小學歷，會讀碩士班是適用「吳寶春條款」，以同等學力報考。

何勝豐還說，別人讀2年就可畢業，他用了2年半時間念研究所，也有簽到紀錄，要他完全自己寫論文不可能，「有參考別人」，並不在意網路上怎麼說，亞洲大學要對論文或學位如何處理也沒有意見，因為自己是靠服務地方獲得認同。

另也有媒體指出，何勝豐的論文內容與曾任他秘書與司機的羅崴騰高度雷同，何的題目是「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，羅崴騰的則是「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」不僅同樣都是「亞洲大學生物資訊與醫學工程學系」、指導教授同一人，也同在105年6月畢業。

林靜儀說，她很意外何勝豐能寫出這麼專業的文章，她的辦公室長期關懷身心障礙患者以及是否能得到社會支持，相信未來議長應該會給予較多的支持，因為他在這部分做了這個研究，未來希望在日照等部分希望議長也能本於專業支持。