否認接張善政競總副主委 羅智強：沒人提出邀約

國民黨台北市前議員羅智強今傳出將擔任張善政競選總部副主委。羅智強下午否認，強調自己願意幫忙，但不打算接任何團隊的競選職務，「素人有決心一樣可以扮演制衡執政黨的關鍵力量」，祝福張善政和所有在野黨努力奮鬥的夥伴們加油。

羅智強表示，今天他在台東繼續祈福台灣行腳，卻看到新聞指他擔任張善政競選總部副主委，這讓他有點無奈。他感謝各方的抬愛和工作邀約，但這次選舉他只想當小小的配角，為理念衝鋒陷陣。

羅智強表示，雖然不接競選職務，但這不妨礙自己為在野陣營盡心盡力，他現在徒步環島，仍可號召公車、計程車，為國民黨高雄市長參選人柯志恩、桃園市長張善政發聲。

羅智強說，他最近喊到嗓子都啞了，一直很努力幫忙大家，但現代的選舉，並不需要什麼職務才能輔選，「素人羅智強只要有決心、有毅力、有意志力、一樣可以扮演制衡執政黨的關鍵力量」。

羅智強表示，他的好朋友非常多，不只是桃園需要幫忙，他也希望為很多地方的好朋友們，略盡棉薄之力。

羅智強表示，有媒體指他是張善政的競選總部副主委，但從來沒人告訴他這件事，也從來沒有人對他提出這方面的邀約，更重要的是他並沒有打算擔任任何競選職務，「只能很無奈的說一聲謝謝，但是，我想繼續現在的海闊天空。」