籲投票修憲落實18歲公民權 時代力量到台中火車站宣講

「18歲公民權修憲複決案」將於11月26日與地方公職選舉合併舉行，時代力量黨主席陳椒華今早帶領台中市的市議員參選人，於台中火車站前廣場舉行宣講，呼籲民眾年底投下同意票。

立委陳椒華表示，據英國學人智庫，僅剩3個民主國家投票年齡仍在20歲以上，台灣就是其中之一。但年底的修憲公民複決，需要超過965萬張以上的同意票，比歷任總統的當選門檻還高。呼籲大家11月26日一起為18歲公民權修憲投下同意票，讓青年世代一起為未來而努力。

潭雅神區市議員參選人鄭勁節表示，他今年26歲，是今年台中最年輕的市議員參選人，但也曾遇到民眾質疑，如此年輕是否能勝任，但年輕並不等於沒有能力，而台灣社會的發展，事實上許多事件皆透過年輕人的推動。目前台中有5萬7440位年滿18歲卻無法投票的青年，有完全的能力和責任，應該要能成為民主政治的生力軍。

南屯區市議員參選人吳佩芸提到，主要民主國家如德國、法國、英國的投票年齡都是18歲，與台灣鄰近的日韓也在幾年前修法為18歲。許多有衝勁積極投入改革的年輕人，卻無從用選票參與政治；吳佩芸呼籲，所有台灣民眾務必在年底出來投票，讓每個世代的權益都回歸公平正義。

東南區市議員參選人徐小媚說到，年輕人總是被當成什麼都不會，被加諸重重限制，這種過度保護是壓迫台灣社會的家父長主義。徐小媚說，他有兩個小孩，他希望自己的小孩能在自由自在的環境成長，不斷嘗試、實踐從中學習，而不是什麼都不能做，希望全台灣人民的孩子也都能有參與的機會。

后里豐原區市議員參選人傅智恒表示，只要滿16歲就可以合法工作，18歲可以考駕照、報名公務員考試、服兵役，也有完全刑事責任，但是可以開車、工作、結婚、使用武器的18歲成人，卻唯獨不能行使選舉權。以民主自豪的台灣，公民權卻排在後段班。