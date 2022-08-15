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參眾議員再訪台 民進黨：以實際行動表達對台支持

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國眾議院議長裴洛西率團訪台之後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基也率參眾議員訪台。民進黨今天表示，繼裴洛西率團訪台後，不到兩周內美國國會再度組團來訪，民進黨表達誠摯歡迎，也希望藉此機會，感謝美國國會參、眾兩院中跨黨派對台灣的強勁支持。

民進黨發言人謝佩芬表示，馬基於1979年擔任眾議員時，投票支持「台灣關係法」。當選參議員後，即加入「參議院台灣連線」。在擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來，更積極推動友台議案，近日即提出「台灣安心法案（Taiwan ASSURE Act）」及「台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）」等。 因此，民進黨也想藉馬基率團來台之際，向這位長期以來支持台灣的好朋友，表達最深的感謝。

謝佩芬表示，中國日前以裴洛西來台做藉口，實施實彈軍演，升高台海及區域緊張情勢，引起國際上眾聲譴責。值此之際，此一國會代表團來訪台灣，成員橫跨參、眾兩院兩黨，來自外交、軍事、歲計等重要委員會，是以實際行動表達對台灣的支持，也是台灣做為民主國家，與其他民主國家正常交流的展現。期待在台灣、美國與其他民主夥伴的一起努力下，共同維護台海及區域的和平穩定。

美國 民進黨

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