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綠打蔡壁如論文 柯文哲怒嗆：蔡英文也要求抄襲全退黨？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天反嗆民進黨議員簡舒培，「你要不要要求蔡英文也出來，民進黨立委有抄襲的，全部都退黨？」記者胡經周／攝影
柯文哲今天反嗆民進黨議員簡舒培，「你要不要要求蔡英文也出來，民進黨立委有抄襲的，全部都退黨？」記者胡經周／攝影

台北市議員簡舒培今天在議會質詢北市長柯文哲，若簡舒培論文有抄襲，會辭年底議員選舉，但若蔡壁如論文抄襲，柯敢不敢要求蔡壁如辭立委？柯反嗆，「要不要蔡英文也出來要求，民進黨立委有抄襲的，全部都退黨？」

柯文哲今天赴議會專案報告，議員簡舒培猛打蔡壁如論文疑似抄襲她臉書文一事，柯文哲面對議員窮追猛打，怒火也上來，直接嗆簡舒培，「蔡英文敢出來批評嗎？我現在也出來要求你，敢不敢要求你們的黨主席蔡英文出來講？」還說，「我跟你講，陳明通案子還沒有解決，不過搞到最後，全民進黨都怪你。」

議員簡舒培在第一輪質詢猛打蔡壁如論文案，第二輪質詢時間，簡批柯文哲轉移焦點，蔡壁如敢去學倫會是什麼光榮事？敢去學倫會就代表論文可能有抄襲，竟反質疑議員，有沒有寫過論文？

柯文哲回應，「寫論文有分四段，我怕你不懂，算了，你們不要打這個問題」，並強調蔡壁如一定會出現在學倫會。

不過柯文哲的說法頻被議員打斷，表示大家關心的是蔡壁如是否抄議員臉書？不是關心蔡壁如會不會去學倫會，柯則回嗆，「那我關心的，是林智堅為什麼不敢去台大？」

簡舒培說，她也寫過論文，還是在去年疫情三級警戒時寫，而且論文非常高品質，如果有引用別人的、沒有引用出處，她辭去年底議員選舉，並要求柯文哲「如果蔡壁如有抄襲，是否辭立委？柯僅回，「她(蔡壁如)一定敢去學倫會。」

由於簡舒培不斷問蔡壁如是不是抄襲？柯開始不耐煩說，「你不懂，你就不要問嘛，抄襲有抄襲的定義」。由於簡舒培指柯文哲的態度就是ugly、就是噁心，柯越說越生氣，再嗆議員「你們林智堅連去都不敢去，陳明通底下綠營的幾個，你們自己去算算看，你們要不要管好你們民進黨那一大堆？」

柯再反嗆「你要不要要求蔡英文也出來，民進黨立委有抄襲的，全部都退黨？」議員要柯文哲不要歪樓，柯再反擊「你雙標」，議員也反嗆柯「你才雙標！」

柯文哲甚至還嚴正向全國人民宣告，「蔡英文總統，你要不要要求民進黨立委、議員，有涉及抄襲的，要負責，我就是要罵。」

議員 論文抄襲 蔡壁如 柯文哲

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