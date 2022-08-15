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台海局勢緊張 美國議員來台提出一關鍵問題

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
美國聯邦參議員馬基（左）昨天與美國參眾議員們拜訪立法院，立委羅致政（右）陪同前往。記者曾原信／攝影
美國聯邦參議員馬基（左）昨天與美國參眾議員們拜訪立法院，立委羅致政（右）陪同前往。記者曾原信／攝影

美國參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員訪團今天與立法院外交國防委員會立委交流，據了解，美方雖然未提到台海近期緊張局勢，但主動拋出，美國對台灣安全究竟要戰略模糊或清晰的問題。並表示來到台灣，除了支持自由民主外，也希望能聽聽台灣人民聲音，強調美國與台灣國會交流、合作關係已確立。

會議採閉門會議，過程約一小時，由外交國防委員會召委羅致政主持，美方5位參眾議員、我方則有8位跨黨派立委參與，羅致政一開始就提到，這次訪問時間點有很重要意義，證明中國無法指使或要求別的國家來台訪問，且美國即將在11月份選舉，還願意撥冗來台，很感謝對台灣的支持。

據悉，會中雖未提到軍售、共軍演習和具體承諾，但馬基表示，支持台灣自由民主，台灣立委背後代表都是選民，希望聽聽台灣人民聲音。美國訪問團一開始也主動拋出關於軍事合作上議題，提到美國對台灣安全究竟要採戰略模糊或戰略清晰？

羅致政則表示，美國對台灣安全應該採取更清晰的立場，台灣跟美方應該有更多軍事活動交流，例如環太軍演台灣不能參與，讓戰略拼圖缺少一塊，強調台灣有捍衛自己的決心。

民進黨立委何志偉則說，美方應採取有條件的戰略模糊，清楚條列中國採取什麼樣狀況，美方一定要來台灣、採取軍推等行動；尤其在前日本首相安倍晉三生前，有提到希望美方放棄戰略模糊，因此他認為，中國持續挑釁都弄得鄰國很緊張，包括日本都很憤怒，中國時常提到自己的紅線，民主國家聯盟也該有紅線。

民眾黨立委邱臣遠則說，他表達感謝馬基率團訪台，也在會中提到希望台美經貿有實質推動，另外台海穩定、區域和平安全都很重要，我們的態度是不可升高對立，才符合台灣人民期待。

美國 台灣人

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