檢視防疫對人權限制 陳冲：何必留下侵害自由人權罵名

新冠疫情爆發後，各國防疫措施程度不一，尤其上海封城措施最受到關注，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，中國大陸持續封城，但美國更於日前宣布解除所有管制，形成強烈對比，且防疫其實與金融機構退場有關聯，他以金融退場為例，建議政府應明確立法規範防疫對人權限制，在後疫情時期，或許是檢視疫情管制法治是否妥適的時機。

陳冲今撰文發表「金融退場強碰防疫人權」看法，各國憲法均保障人民居住遷徙自由，回顧新冠疫情爆發後，各國採取強制程度不一的防疫措施，台灣的簡訊實聯制、限制住居、旅遊三劑令、社交距離，甚至鳳山某大樓全體住戶14天住防疫旅館等，也同樣引發不少人權爭議。

陳冲認為，雖然在公衛技術上認為必要、有效的防疫措施，但自前年4月起，歐美民眾走上街頭抗議限制自由人權、不絕如縷，其中，最幽默的是法國民眾，去年更選在7月14日法國大革命攻占巴士底紀念日，遊行抗議健康護照方案，象徵反對侵犯自由的決心。

他以金融退場為例，約30年前，台灣部分金融機構經營不善，不但連續發生擠兌，金融體系震盪，社會上杯弓蛇影、人心惶惶，政府為避免緊急危險，遂派員接管，並商請其他銀行承受淨值已負、無以為繼的機構。

對於主管機關處理金融機構退場條件及程序，大法官會議認為，不符憲法保障人民財產權(其實淨值負數已無財產)意旨，法律授權未明確，縱係授權訂定的法規命令，也應以損害人民權益最小，及損害不得與所達目的失衡的比例、平等及必要性原則為之(釋字第488號、第489號)。

因此，主管機關從善如流，修正銀行法(修正第44條、增列第44條之1及第44條之2)，就銀行的自有資本比率分級管理，嚴重時並得予退場。憲法保障的自由、財產權，與社會公益獲得兼顧。

至於疫情方面，他認為，國內既然半數法律師法德國，可觀察德國如何練兵，2001年德國曾制定傳染病防治法(簡稱IfSG) ，其中原無限制人民自由的爭議，後因新冠肺炎爆發，在去年5月法律修正，原第28條防疫措施是概括授權，為避免侵害基本人權，爰增訂第28a條等兩條，將防疫措施改以兼顧明確化與保留彈性的規定。

反觀我國也有傳染病防治法，但在新冠肺炎一疫，並無用武之地。去年5月制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，但重在特別預算支出，未著力於完善法治、保障人權。

他進一步指出，尤其在特別預算條例第七條安插概括授權條款「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，不論從大法官以往對金融危機的解釋，或參照德國同時間的立法例，均違反授權明確原則，所發布的「疫情警戒標準及因應事項」不具法規命令形式，稱為指引，更規避應送立法院審查或備查義務，也失法治國家風範。

陳冲強調，「治國如烹鮮，輕重拿捏本是藝術」。防疫措施恆在個人自由、公共利益及經社影響三者間擺盪。疫情嚴峻時，限制人民基本權利，避免散佈傳染病，或有其需要，但總要有規矩可循。也許在去年5月，一時情急不能像德國有條不紊，擬出像樣的法律，但「落後部署，亡羊補牢」，在後疫情時期，或許是檢視我們疫情管制法治是否妥適的時機。

他認為，「前有大法官對金融主管機關的指導原則，後有德國完妥的立法示範，剪下貼上再小修，應該是不難的，何必留下侵害自由人權的罵名！」