影／美國會團訪問立院 馬基重申對台灣的支持

美國參議院外委會亞太小組主席馬基昨晚率領跨黨派國會議員團訪問台灣。訪團一行今上午前往總統府晉見蔡英文總統後，於11時30分抵達立法院，預計與立法院外交國防委員會成員閉門座談一小時。

馬基透過推特發文表示，他與國會代表團前往台灣，重申美國對台灣的支持，並鼓勵台灣海峽的穩定與和平。

美國會訪團成員另包括民主黨眾議員約翰‧加勒曼帝、艾倫‧魯文索、唐‧貝耶，以及共和黨眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇。

與會的外委會朝野立委，包括民進黨籍召委羅致政、林淑芬、何志偉，以及國民黨立委陳以信等人。

AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。