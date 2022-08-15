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影／美國議員訪團抵達立法院 針對國防外交議題交流
美國參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員訪團昨天抵達台灣訪問，今天上午11時許，訪團到立法院與外交國防委員會立委交流，由外交國訪委員會召委羅致政接待，雙方為閉門會議，預計討論台美外交與國防議題。
民進黨立委趙天麟指出，在中共圍台軍演結束、明天又軍演前，美國訪團給台灣人加油，都是重量級議員，與外交國防委員會委會立委交流，雙方理念相近。對於共機七次侵擾，趙天麟則說，已太過度，是中共內部宣傳需要，台灣「不接受、不退縮」。
針對2023年前是否有望達成台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）趙天麟說，還不曉得，審慎樂觀。如果簽訂，相信對加入CPTPP有很好效應。
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