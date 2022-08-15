蔡壁如論文抄襲是ugly？柯文哲：別打論文 對你們不利

論文爭議延燒，台北市議員簡舒培今天在議會質詢北市長柯文哲，是否認為民眾黨立委蔡壁如論文抄襲？由於柯文哲先前批林智堅論文案太醜陋，蔡壁如論文案是否是柯口中的ugly醜陋？柯回答時勸民進黨議員，「別打論文題目，對你們不利」。

柯文哲今天赴議會專案報告，對於民眾黨立委蔡壁如遭網友爆料，指她2019年德明財經科技大學的論文涉嫌抄襲案，他一開始還反問議員，「你有念碩士班？你知道論文怎麼寫？」還勸民進黨議員，「不要再打論文這個題目，對你們不利」。

柯文哲說，蔡壁如論文這件事情他知道。議員簡舒培追問，柯說有一狗票人有論文抄襲，是不是指蔡壁如？柯回答，當然不是，蔡壁如也很願意出席學校的倫理委員會，文獻引用跟抄襲不同。

簡舒培再度不滿批評說，「民眾黨這麼討厭我，卻抄我臉書文，對我是真愛？」蔡壁如涉嫌抄襲她臉書，並不是文獻引用，根本沒有標註出處，轟柯文哲根本是瞎挺，怎麼要大家教小孩，是否迴力鏢打在自己身上？柯文哲回「我們通常會研究敵人」。