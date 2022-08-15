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美國會訪團拜會立法院 江啟臣：盼國會交流成常態

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

聯邦參議院外交委員會亞太小組主席艾德馬基今率團造訪立法院。國民黨立委江啟臣今天表示歡迎，並期待未來彼此的國會交流可以成為常態，具體互利互惠、落實夥伴關係，真正堅若磐石。

江啟臣說，他因在美拚外交，未能親自出席接待，特別委請外委會民進黨籍召委羅致政協助說明。此次訪問團有別以往，特別安排到立法院拜會並與外交及國防委員會委員座談，他接連2次都未能親迎和當面感謝美國議員對中華民國的相挺、親自轉達國人的期盼和交流對話，甚感遺憾。

江啟臣說，這幾年，有不少美國國會議員組團至台灣訪問，今年他也利用休會期間，2次赴美訪問。6月底時，與立委吳斯懷、洪孟楷、葉毓蘭，訪問華盛頓、鳳凰城、洛杉磯；這次則是到德州及紐約州等地訪問。行程中拜會不少美國國會議員，也到行政部門、智庫進行交流，他一直認為，國會外交是最能有效傳達國人對特定議題想法與看法的管道，不只是形式的拜會，實質的交流才能有具體的結果。

江啟臣說，這幾年台美交流密切，雖然未能加入印太經濟架構協議（IPEF），僅能以「台美21世紀貿易倡議」替代，但在經過6月底的首輪談判，美國白宮國安會印太事務協調人坎貝爾於日前說明，將在近期內宣布一項充滿企圖心的台美貿易協商路徑圖。這個路徑圖最終能指向的終點，是不是國人殷切期盼的台美FTA或台美BTA，誠摯地希望到訪的訪團成員能給予最大支持。

江啟臣說，更進一步來說，美國總統拜登8月9日在白宮簽署的晶片法案，將投入520億美元支持美國半導體產業。台灣是全球半導體產業重鎮，擁有關鍵技術，如果透過產業鏈結，拉緊、加深雙方的合作關係，達到互利互惠的夥伴關係，讓堅若磐石的外交口號轉化為實質的雙邊經貿協定，是未來台美雙方必須共同努力的方向。

江啟臣說，這次訪團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自「外交」、「軍事」、「歲計」等重要委員會，台海穩定關乎全球穩定，值此中共武嚇不斷的時刻，除了軍事戰略的合作，經濟戰略也是安全戰略中的一環，台美應深化經貿合作，創造雙方實質的對話平台，就各產業層面進行務實有效的溝通，全方位交流，才能迅速獲致具體的成果。

江啟臣也說，抗中保台不該是選舉提款機，守護台灣不能只是口號，必須要全面性地思考整體安全架構，從各面向與國際友人實質互動、密切交流，才能為台灣爭取到國際的聲量與認同。他作為立法院外交及國防委員會的成員，也是不斷地與美國國會議員、政要、智庫溝通、傳達這樣的理念，唯有全面思考、衡酌情勢，才能確保國家安全。唯有台美務實交流、互利互惠、建立堅實的夥伴關係，才能穩定台海局勢，維繫印太地區和平穩定。

江啟臣 美國 議員

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