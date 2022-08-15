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台美21世紀貿易倡議 鄧振中：近日將展開實質談判

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院經貿總談判代表鄧振中今天表示，「台美21世紀貿易倡議」近日將展開實質談判。圖／擷取自「新聞放鞭炮」直播
行政院經貿總談判代表鄧振中今天表示，「台美21世紀貿易倡議」近日將展開實質談判。圖／擷取自「新聞放鞭炮」直播

行政院經貿總談判代表鄧振中今天表示，「台美21世紀貿易倡議」近日將展開實質談判。預期今年底會有「小範圍的成果」，到明年希望能把整個事情統統完成。原則上，目標是台美簽署「雙邊貿易協定」（BTA）；「台美自由貿易協定」（FTA）則是終極目標。

台美6月宣布啟動二十一世紀貿易倡議，將就貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項議題展開談判。

鄧振中今上午接受「新聞放鞭炮」廣播專訪指出，「台美21世紀貿易倡議」這2個月以來進度非常好，後面幾天會開始啟動談判，雙邊人員見面，要談的議題很多，美方很有誠意，整件事情在後面幾天會有具體的工作計畫，預期今年底會有小範圍的成果。

主持人周玉蔻問，談判過程中是否有中共滲透、干擾的感覺？鄧振中坦言，「他們會有這些小動作」，不過我方重點在於和所有重要貿易夥伴，要能建立起好的關係，讓企業界能出口、投資，才是重點，他們的干擾歸他們的干擾，「多數情況下我們都是能應對、處理的。」

鄧振中說，過去台美談判，都是美方要求台灣開放這個、開放那個，像保護智財權、開放銀行、服務業、律師等；這次談的是對等，將來簽訂的協定條文都是彼此要受拘束的，涵蓋範圍很多方面，態勢上這次可預期和以前會很不同，會是對等基礎談出來的，並非單邊由台灣承擔很多義務，這樣兩國關係才能更深入、走得更遠。

鄧振中也說，簽FTA是我方終極目標，他們花多少功夫和美方談判，也要花同等功夫和社會解釋談什麼內容、影響在哪裡以及用何方法補救調適。各單位網站會盡量把資訊用白話方式呈現。由於談判即將開始，這部分工作會趕快來進行。

鄧振中說，從6月到現在，各單位已進行好幾輪內部會議，準備狀況都滿好的。等接下來開始談判，就像準備聯考一樣，他們盡量準備，把道理都想通，真正開會時對方可能會提新的或沒預料到的，再來處理。至於中秋節前是否會有好消息？鄧說「我希望很快。」

鄧振中說，不可否認，美國的國際經驗比台灣多，台灣除了WTO、APEC以外，世界上有很多非常重要的國際經貿組織，台灣都因中國因素無法參加。因為美方經驗多，確實對他們較有優勢，而台灣的優勢在於了解自己、也了解亞洲及印太地區。

中秋節 FTA

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