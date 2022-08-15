讚她全台最會選舉 從挺堅到換堅 阿扁：蔡英文賭很大

前總統陳水扁接受資深媒體人黃暐瀚訪問，談到林智堅論文案，他直言，在他心中台灣最會選舉的人是蔡英文總統，蔡一路挺堅「賭很大」，但後續止血動作算果決，「桃園選戰的輸贏，還很難說」。

民進黨桃園市長布局日前出現戲劇性變化，原參選人林智堅宣布退選，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。台大判定林智堅論文抄襲，重創林在桃園市長選情，日前主動退選雖有止血效果，但對一路力挺林智堅的蔡英文總統、民進黨確實已經造成影響，對林智堅形象也是傷害。

阿扁在這場專訪中提及，林智堅年僅47歲，年紀還輕，應該重回台大進修，重寫一份扎實的論文，把碩士讀回來。阿扁還建議，林智堅若願回校重修，不要再找國安局長陳明通指導碩論，因為阿通師「太忙了」，最好找個嚴厲名師，重寫一篇不會被糾錯或有抄襲爭議的論文。

阿扁一番直白言論引起討論，吸引不少網友留言說「阿扁總統好會分析」、「陳前總統的智謀還是很高深的」。