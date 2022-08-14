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彭明敏百歲紀念禮拜 賴清德感謝前輩為台灣民主打拚

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席總統府前資政彭明敏百歲紀念禮拜。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天出席總統府前資政彭明敏百歲紀念禮拜。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天出席總統府前資政彭明敏百歲紀念禮拜，他在臉書上指出，感謝彭明敏對台灣民主、主權的打拚，也祈禱彭在天之靈，繼續守護著台灣的每個世代，讓台灣成為一個更民主、更現代、更重視人權的國家。

賴清德說，彭明敏充滿傳奇、起落的一生，就是台灣追求民主、獨立、自主的歷史縮影，彭主張台灣應建立責任政府、保障基本人權，卻在當時，被威權政府列為「黑名單」，並流亡海外23年，但也因此將被壓抑許久的台灣人心聲，帶到國際社會。​

賴清德說，現在的台灣，因為有著彭明敏以及海內外眾多前輩，為台灣民主、自由與人權所做的貢獻，才能一代接一代地邁向正常國家、一步一步守護民主自由的珍貴資產。​面對變動的時代，台灣也在蔡英文總統的領導下，逐漸提升國際社會地位，更和全世界的民主友人，堅定地站在一起。​

賴清德說，彭明敏一生不畏威脅，「他的精神與信念，將永遠留在每一位台灣人的心中，支持著我們守護主權、尊嚴，讓台灣這座堅韌之島，能自信地面對未來的各項挑戰。​再次感謝彭教授對台灣民主、主權的打拚，也祈禱彭教授在天之靈，繼續守護著台灣的每個世代，讓台灣成為一個更民主、更現代、更重視人權的國家。」

彭明敏 人權 賴清德

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