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美國議員再度訪台！ 民進黨立委：不受中共恫嚇 象徵意義大

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。圖／外交部提供

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團抵台，民進黨立委、外交國防委員會召委羅致政說，美國眾議院議長裴洛西來台後，中共確實用一堆軍演恫嚇，目的就是要嚇阻其他美國國會議員來台，這次美國議員再訪台代表不受中共恫嚇，還是堅定支持台灣，象徵意義很大。

羅致政說，另外這次美國訪問團也會跟立法院外交國防委員會交流，美台的外交國防委員會交流，表達對台灣外交國防議題重視。

至於美國議員頻繁訪台，是否與美國國內期中選舉有關？羅致政說，他不認為跟期中選舉有關，反而是正值選舉，美國議員仍大老遠、撥冗來台，堅定表達支持，且美台國會議員交流常態化，不會因中共軍事恫嚇停下來，反而要更加珍惜、感謝這樣的交流。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿則說，現在兩岸局勢非常不好，大家比較擔心惡意螺旋不斷上升，美國有國內政治考量，因接近期中選舉，議員也是必須站在強硬「抗中」立場，但中共也面臨二十大問題，不會示弱，甚至是「不教訓台灣也不行」。

張其祿說，民進黨政府全面押寶美國一邊，雖然面臨兩岸局勢，面對美國議員來訪，仍不得不歡迎，台灣處於「兩大之間難為小」的尷尬情境。

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西，如今又有美國參眾議員來台。圖／總統府提供
總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西，如今又有美國參眾議員來台。圖／總統府提供

美國 議員

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