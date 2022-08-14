美國參議員馬基率團訪台 總統府：美國國會對台堅定支持
繼美國眾議院議長裴洛西率團訪台之後，總統府今天表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）於晚間率訪問團抵達台灣，總統府表達誠摯歡迎。蔡英文總統將在明天上午，於總統府接見訪問團；基於台美雙方協調之默契，將於會後發布新聞資訊。
張惇涵表示，此次訪問團成員另包括聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員，不但橫跨參眾兩院，更是橫跨外交、軍事、歲計等重要委員會。
張惇涵表示，尤其在中國以軍演，升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。
張惇涵表示，期盼透過此次交流，台美雙方就區域局勢、經貿關係及各項共同密切關注之議題交換意見，持續深化台美合作關係，持續維護台海及區域和平穩定，並持續強化全球民主韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言