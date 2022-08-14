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台海局勢緊繃時刻訪台！ AIT：美國聯邦參議員馬基率領國會代表團來訪

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
繼美國眾議院議長裴洛西率團訪台後，5位美國參眾議員今晚間搭乘美軍行政專機自日本抵訪台灣。圖為美國聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey)。美聯社
繼美國眾議院議長裴洛西率團訪台後，5位美國參眾議員今晚間搭乘美軍行政專機自日本抵訪台灣。圖為美國聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey)。美聯社

繼美國眾議院議長裴洛西率團訪台後，5位美國參眾議員今晚間搭乘美軍行政專機自日本抵訪台灣。美國在台協會AIT）今天表示，訪團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT說明，此次訪團成員包括美國聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州)，眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞），將於8月14至15日訪問台灣。

AIT指出，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

美國在台協會 民主黨 AIT

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