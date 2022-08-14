台海局勢緊繃時刻訪台！ AIT：美國聯邦參議員馬基率領國會代表團來訪

新竹市前市長林智堅退出桃園市長選戰後，下一個關注點就是他的指導教授、國安局長陳明通的去留。昨天在與新聞部同事討論陳明通未來的可能動向時，政治線同事說：「陳明通辭不辭，不重要也重要。」不重要指的是陳明通下台與否對人民並不重要，重要的是台大的學術倫理底線能否守住，政學共生的向下沉淪，能否就此打住。...

2022-08-15 05:50