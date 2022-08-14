台海剛降溫 美國5名參眾議員晚間搭軍機飛抵松山機場

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，引發世界關注，中共展開一連串軍事與經濟打壓，今天晚間又傳出有美國參眾議員來台，抵達松山機場。

美國在台協會（AIT）表示，聯邦參議員艾德馬基 (Ed Markey；民主黨籍麻塞諸塞州)，眾議員約翰‧加勒曼帝（John Garamendi；民主黨籍加州），眾議員艾倫‧魯文索（Alan Lowenthal；民主黨籍加州），眾議員唐‧貝耶 (Don Beyer；民主黨籍維吉尼亞州)，以及眾議員阿沐阿‧阿瑪塔‧科爾曼‧羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen；共和黨美屬薩摩亞）8月14至15日訪問台灣。此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

據了解，參議院外委會亞太小組主席艾德馬基一行，明預計晉見蔡英文總統，並拜訪立法院、外交部、立法院外交與國防委員會，並與經濟部、國防安全研究院人員餐敘交流，明天下午離開台灣。隨行的還有親屬、隨員與負責聯繫的海軍軍官。

美國5名參眾議員晚間搭軍機來台，呼號Spar11的美軍行政專機下午5時7分自日本橫田空軍基地起飛，6時53分飛抵松山機場。參眾議員將停留一晚，明展開訪問。

這架編號05-0730、呼號Spar11的美空軍C40專機，上次曾作為美眾議院議長裴洛西訪台專機的預備機。美民代在共軍仍擾台之際搭軍機訪台，受到矚目。

中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天（14日）也披露，在日本外海的美國航艦雷根號（USS Ronald Reagan）再次南下，目前位於沖繩以南海域，即在我東部外海，行動被認為與今參眾議員訪台有關。