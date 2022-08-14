日本留學生訂不到防疫旅館將錯過開學 向教授求助
防疫旅館量能又拉緊報？靜宜大學觀光學系副教授黃正聰在臉書發文，表示暑假接近尾聲，日本學生即將返台就學來信求助，要符合我國入境防疫政策我國入境政策「3+4」，但學生發現防疫旅館幾乎全滿，只能訂到9月7日開學後，問是否可上線上課。
黃正聰表示，最後解決的方式，是實體與線上課程並進，但這樣確實比較麻煩，近期發現，實務上很多人都遇到問題，不僅海外的學生回不來，連老師暑假出國也回不來，同樣反映有此問題。
他說，觀光局說防疫旅館沒有客滿，應該是區域性的問題；疫情趨緩、國境開放，他認為要8天連續住在一個旅館可以有更彈性的作法，可以減輕防疫旅館的壓力，現在規範返國是「3+4」，後面4天雖可出門，但仍要住在同一間旅館內，如果後面4天可以調整或改變，可以減輕防疫旅館的承載量。
黃正聰說，以總量來說，一天幾乎6000人入境，整個月都維持這樣的量能，和過年期間僅有少數幾天人多高峰相比，現在算是更吃緊，他上網看，中南部幾乎都被訂滿了，雙北因為旅館較多，比較有餘裕，但對於中南部的師生來說，若到雙北相對不便。
他表示，從「3+4」到未來「0+7」間過度可有些調整作法，比如一人一戶門檻就很高，要一整戶完全都沒有住人才可以，若可以調整為一人一室，就有很多人可以符合；另外，也可以針對特定對象進行鬆綁，比如我國會針對入境國家有不同分級的作法，可以讓一般等級國家入境旅客優先進入「0+7」等等，把防疫旅館量能，留給需要更嚴謹防疫措施的國家。
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