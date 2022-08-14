彭明敏百歲紀念禮拜 蔡總統：台灣主權交給我們守護

總統府前資政彭明敏於4月辭世，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌今天參加「彭明敏教授百歲紀念禮拜」，蔡總統也頒發褒揚令給家屬。蔡總統致詞時表示，感謝彭明敏一生為台灣付出、奉獻，「走在追求公義的道路，你辛苦了，台灣的主權、尊嚴、民主、自由就交給我們繼續守護。」

蔡總統今天以台語致詞，她表示，彭明敏是優秀學者，也是大家敬愛的民主前輩，彭明敏出生在不穩定的時代，經歷戰爭，也看過很多不公平的事情，是一位國際知名學者，有讀書人的堅持。

蔡總統說，彭明敏認同民主自由的理念，無法接受威權統治，為了信念、為了台灣的民主，勇敢站出來、對抗威權，雖然經過判刑、坐牢，甚至在海外度過很長的時間，但彭明敏從頭到尾，仍然堅持自由價值，沒有放棄過。

蔡總統指出，彭明敏是台灣推動民主過程中，很重要的前輩，台灣民主化以後，彭明敏仍心心念念台灣的民主發展，彭明敏說過，「民主自由人權不是天生的」，是前輩拚命、犧牲爭取來的，是台灣人民無價的資產。

蔡總統表示，面對變動的時代，全世界很多民主國家，受到威權國家壓迫，過去這段時間，台灣也面對中國的威脅，讓大家再想起彭明敏的提醒，「民主自由是台灣最大的資產，也是這一代台灣人一定要團結守護的價值。」