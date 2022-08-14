批民進黨不吭聲 馬英九：日政府應道歉賠償慰安婦

今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會今天在象徵慰安婦的阿嬤銅像前舉辦紀念會，前總統馬英九提醒大家不應忘記慰安婦阿嬤的苦痛，促請日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償。

馬英九表示，他長期關心慰安婦議題，5年前市議員謝龍介說起要在台南市豎立一座慰安婦銅像時，內心非常感動，因為民進黨政府上任後，口口聲聲要推動轉型正義，但一碰到慰安婦議題就不吭聲了，反而刻意抹去慰安婦的歷史記憶，這座銅像矗立於此，可提醒大家，除要記得殖民的歷史，更不應該忘記日本帶給這些慰安婦阿嬤的苦痛。

他說，擔任總統後，立法院在2008年11月通過台灣慰安婦決議文，要求日本政府道歉並賠償「慰安婦」，韓國國會則是在2012年9月通過了類似的議案。即使「慰安婦」是性奴役罪刑的事實已成為全球共識，但遺憾的是，日本政府迄今仍不願坦然面對歷史、承認錯誤。

馬英九表示，熟悉的慰安婦阿嬤相繼過世，目前僅存一位阿嬤健在，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，我們要繼續堅持為阿嬤們爭取應得尊嚴、公道與轉型正義，因為「侵略的錯誤或可被原諒」，但「歷史的真相絕不能遺忘」，阿嬤們的苦難也不能被遺忘。日本政府應展現負責任的態度，對我國慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。

中廣董事長趙少康表示，日本不曾對台灣慰安婦說一句道歉，一個不會對歷史反省、道歉的國家民族，是有可能重蹈覆轍，「當蔡英文帶領民進黨公職在安倍前首相遺照前，不曉得蔡英文總統心裡是否有覺得安倍欠我們的慰安婦一聲道歉？」民進黨政府的行為，與日本政府一樣，等於是共犯。歷史可以原諒，但歷史不能遺忘，前提是犯罪者必須要反省、認罪、道歉。

台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸表示，這是目前台灣唯一的慰安婦銅像，正視慰安婦歷史，不能只靠民間的力量在努力。「慰安婦」承載著歷史、戰爭與性暴力，同時也是人權、女權與性別平等議題，我們不能只用被害者的角度看待慰安婦。目前台日關係良好，但不能因此就忽略慰安婦所受到的不公平待遇，期盼政府能以積極的態度面對，爭取慰安婦阿嬤的正義，讓性別人權教育能向下扎根，讓後代子孫對於慰安婦有更清楚的認知。