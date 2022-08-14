吳建國小說「最後的交火」場景1970年代金三角

1949年大陸赤化後，流落在滇緬泰邊區的反共游擊武力，在台灣一直引起不少關注，相關藝文作品也不少。包括柏楊（鄧克保）的異域與後來的改編電影，1980年代初期的送愛到泰北運動，1990年代異域改編電影，以及近年在南投清境、桃園忠貞等社區標榜的西南邊區美食等。曾任高雄工專校長的吳建國，與小說家梅若琳合作，完成小說「最後的交火」。故事是1978年國軍派員突襲滇緬邊區，意圖救回我方被俘情報員，事跡不密遭遇伏擊，生還者歷經艱險，終於回到台灣。

吳建國說，小說情節部分出自想像，但是個真實事件。故事主人翁的原型許瑞傑，是高雄工專畢業校友，兩人在校友會結識，才得知這個精彩刺激卻又悲哀的故事。事涉美國中央情報局，相關檔案或其他人回憶，全都付之闕如，決定以小說的型態表達，但在扉頁標註根據真實事件改編。看到俄烏戰爭與最近兩岸緊張，衷心期望兩岸能夠和平相處，讓1978年真的是最後交火。