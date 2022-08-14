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趙少康：歷史不可遺忘 蔡政府須要求日本為慰安婦道歉

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康赴台南追思慰安婦。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康赴台南追思慰安婦。圖／取自趙少康臉書

今天是814國際慰安婦日，中廣董事長趙少康到台南慰安婦銅像前紀念追思。他說，今天心情感到無比沉重、悲憤，日本發動太平洋戰爭，1945年宣布無條件投降，至今已經77年，日本政府沒有對戰爭期間強徵婦女充當軍事性奴隸道歉，「一個不會為歷史錯誤反省的國家，是有再犯危險的」。

他說，強烈呼籲蔡英文政府，必須要求日本政府道歉、賠償，替慰安婦爭取權益，還慰安婦一個公道。

趙少康指出，二次世界大戰是人類歷史傷亡最慘烈的戰爭，有5000萬到7000萬人死於戰場。在台灣，日本徵召台灣人投入第一線戰場作戰，台籍日本兵戰死的人數約有2萬8千名，其中有2000名台灣婦女被日本政府充當慰安婦，不幸成為日軍的性奴隸。

趙少康表示，日本政府到今天，沒有對發動太平洋戰爭，反省、認錯、道歉，更不用說賠償。鄰近的南韓政府持續針對慰安婦的議題進行協商，「反觀台灣，民進黨政府從蔡英文2016年當選以來，沒有為台灣的慰安婦阿嬤向日本政府提出過抗議、要求日本政府道歉，一次都沒有」。

趙少康說，更讓人憤怒的是，我國的教科書，最新的108課綱，「慰安婦」被消失了，一句都沒有提到慰安婦。民進黨政府刻意隱匿歷史錯誤，企圖抹去這段歷史，這樣與犯下歷史錯誤的日本一樣是共犯。

「歷史可以原諒但不能忘記，但原諒也是犯錯者必須先反省、認錯、道歉甚至賠償」。趙少康說，蔡政府必須正視我們不幸的台灣女性被強徵充當性奴隸的歷史事實，嚴正要求日本政府協商，對台籍慰安婦道歉、賠償，以慰往生的慰安婦阿嬤在天之靈。

趙少康也表達對前立委李敖的懷念，他說，李敖生前長年關懷慰安婦，出錢出力，目的就是伸張公義，不忘歷史的教訓。他也要呼籲，戰爭對人類造成的悲劇無比巨大，每個人都有責任捍衛和平的信念和價值，絕不輕言放棄和平，絕不主動挑起戰爭。

慰安婦

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