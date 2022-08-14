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台人赴柬埔寨遭囚頻傳 外交部設海外求職陷阱宣導專區

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
外交部配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，設置「海外求職陷阱宣導專區」。圖／取自外交部網站
外交部配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，設置「海外求職陷阱宣導專區」。圖／取自外交部網站

國人赴柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，外交部日前在「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」，專區彙集外交部及相關主政機關的新聞稿及說明、近年實際案例、諮詢求助聯絡資料等，期盼增進國人對跨國詐騙手法的警覺，強化自我保護意識，高度嚴防海外求職陷阱。

為提高國人警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，外交部配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，設置「海外求職陷阱宣導專區」。

外交部表示，「海外求職陷阱宣導專區」結合網路求職、博弈輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，可能遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。

專區另結合內政部警政署刑事警察局、勞動部等相關機關及駐外館處的諮詢與求助聯絡資訊。並彙整自今年初以來，透過發布新聞稿、例行新聞說明會、臉書專文等多重方式，呼籲國人慎防落入海外求職詐騙陷阱，並提供近年發生在東南亞、中東、非洲及歐洲地區的案例態樣，歡迎民眾參考。

「海外求職陷阱宣導專區」網址連結：

https://www.mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

求職 電信詐騙 外交部

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