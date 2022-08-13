臉書貼文疑似被蔡壁如抄 「柯黑」簡舒培一句酸柯文哲

民眾黨立委蔡壁如被網友爆料，2019年在德明財經科技大學資訊管理系在職專班的碩士論文涉嫌抄襲。蔡壁如論文中更出現台北市議員簡舒培的臉書貼文文字，簡舒培問台北市長柯文哲「市長這樣可以嗎？」

蔡壁如的論文被指抄襲，她今天表示，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」，引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。

新竹市前市長林智堅台大碩士論文被認定抄襲，碩士學位被撤銷，黨中央當時發聲明力挺，柯文哲形容「ugly、太醜陋了」。

簡舒培在臉書上表示，她今天參加政論節目，節目中收到網友的訊息，表示蔡壁如的論文疑似抄襲她2018年的臉書，卻沒有引用出處。

簡舒培問柯文哲「市長這樣可以嗎？有沒有ugly？」也酸蔡壁如「請問我是你論文寫作的小巨人嗎？」

經實際比較簡舒培指蔡壁如抄襲的文字，蔡壁如在其2019年4月10日發表的論文，第五十一頁的「幼保議題」中，與簡舒培2018年10月9日的臉書貼文，含標點符號共計有84個字元完全一樣，簡舒培貼文只多了一個＃。