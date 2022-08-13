蔡壁如論文也捲入抄襲風波 德明科大：尚未收到檢舉

民眾黨立委蔡壁如今（13）日遭網友爆料，其2019年在德明財經科技大學的論文涉嫌抄襲。桃園市前議員王浩宇則表示，已向德明財經科大提出檢舉，校方則回應目前還未收到相關檢舉，若收到檢舉就會循相關辦法處理。

民眾黨立委蔡壁如被踢爆論文也有爭議，王浩宇於社群平台上表示，稱初步檢視蔡壁如的論文有不當引用之處，相關內容多來自於其他論文，已向德明財經科技大學提出檢舉。

校方則表示，目前還沒接收相關檢舉。各大學針對違反學倫案件，都有一定的處理辦法跟程序，校方若收到檢舉，就依照相關辦法與規定處理。

台北市長柯文哲稍早接受媒體聯訪時則表示，蔡壁如自己會出來說明，該怎麼辦就怎麼辦，如果覺得有問題，就送學術倫理委員會，「我們都是大學出來的，這沒問題，她自己會處理」。

過去柯文哲曾評論林智堅的論文是「一屍五命」，這次自家人也爆發論文疑慮，柯文哲強調：「查出來再講」。