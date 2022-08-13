蔡壁如也爆論文爭議 柯文哲：有問題就送學倫會

台北市長柯文哲今天率團到澎湖進行城市交流，針對民眾黨立委蔡壁如被爆論文有疑慮。柯文哲指出，該怎麼辦就怎麼辦，如果覺得有問題，就送大學學術倫理委員會討論。此外，外界也解讀柯文哲出訪是否象徵「藍白合」，澎湖縣長賴峰偉說，今天很歡迎柯市長來，市政的交流就是一個合作。

柯文哲接受媒體聯訪，媒體問柯文哲有關愛將蔡壁如的論文爭議。柯文哲說，她自己會出來說明，該怎麼辦就怎麼辦，如果覺得有問題，就送學術倫理委員會，「我們都是大學出來的，這沒問題，她自己會處理」。

過去柯文哲曾評論林智堅的論文是「一屍五命」，對於自家人爆發論文疑慮。柯文哲強調，「查出來再講」。

針對林智堅退選一事，柯文哲被問是否代表台大堅持學術倫理勝利。柯文哲說，凡事不以個案來看待，要處理的事情很多，此事非個案、也不是突然出現，恐怕是台灣大學自己要去面對，後來想一想，太多大學都有這種問題，整個高等教育要去反省。

賴峰偉也被問及「藍白合」議題。賴峰偉說，今天很歡迎柯市長來，市政的交流就是一個合作。