高雄發起！民眾黨北中南串聯設「民眾急診室」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨高市黨部主委馮啟彥（左二）發起民眾急診室服務系統，秘書長謝立功（右三）南下高雄參加記者會。記者徐白櫻／攝影
民眾黨高市黨部主委馮啟彥（左二）發起民眾急診室服務系統，秘書長謝立功（右三）南下高雄參加記者會。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創立滿3年，高雄市黨部今天發起「民眾急診室」服務系統，先串聯北市及彰化等地黨部推動常態性服務，將比照醫療的「急診」概念替民眾解決生活大小難題，未來進一步串聯至全台各地，擴大服務量能。

民眾黨高市黨部今天在高雄召開記者會，秘書長謝立功、立委張其祿、高市黨部主委馮啟彥及北市黨部主委林國成、彰化縣黨部主委張雪如等人宣布建立新型態服務系統，盼扭轉政治人物「選前出現、選後不見」的生態，未來結合座談、課程、營隊及協會等方式推行。

秘書長謝立功說，民眾黨邁入第4年，如何提升服務量能是重要課題，由高市黨部以急診室出發設立服務系統，先由北中南三個黨部試辦，未來會擴大至民眾黨各黨部，將逐步建立完整的「民眾黨地方服務系統」，而且服務不因選舉才結束，絕對不止有2022年或2024年。

「透過這次的串聯發起，接合更多的專業」高雄市黨部主委馮啟彥說，他自身擔任醫師，各地參選人也包含律師等專業領域人士，希望能把本業知識分享給大家，未來會透過全台宣講的模式，到各地為民眾服務；民眾只要向任何一位民眾黨民代陳情，各區域人員都可提供支援。

同時也是縣議員的彰化縣黨部主委張雪如說，服務沒有地域之分，從政24年累積1萬3千多件選民服務，高達9成不在彰化。北市黨部主委林國成也說，平日常服務中南部鄉親，日前一名高雄的大學生家長陳情，因孩子確診無法入校，人在校門口等救護車十分無助，透過他協助順利將孩子送至防疫旅館。

2022大選 民眾黨

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