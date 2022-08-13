被檢舉碩士論文涉嫌抄襲 蔡壁如：有信心說明清楚

民眾黨立委蔡壁如今天被網友爆料，2019年在德明財經科技大學資訊管理系的在職專班碩士論文涉嫌抄襲，被罷免掉的桃園市前議員王浩宇證實，他已向德明財經科技大學提出檢舉。對此，蔡壁如說，寫過論文的人都會知道，站在巨人肩膀上、借鑑前人的智慧，從而形塑自己研究的角度與觀點，這叫「文獻檢閱」，引用都有註明出處，這在學術上不構成抄襲。

蔡壁如指出，她的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考的文獻是「政府網站網路傳播之研究」。是從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考的是民國90年的「政府網站」的探討。在這個基礎上，在市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。

蔡壁如說，她沒有這麼厲害，不是林智堅，不會說自己一切都是原創。但要再次強調，碩士生、博士生寫論文，都要有文獻作為基礎，在這基礎之上，再進行研究、進行演譯、歸納，寫出屬於自己論文的觀點和結論。

蔡壁如表示，論文主題與該研究計畫的方向都是探討政府網站，自然在背景說明會有些雷同，這在學術上是相當自然的事。更何況兩篇年代相差將近20年，政府網站功能不可同日而語，有參考價值，沒有抄襲的動機。

蔡壁如指出，因為是自己寫的論文，記得很清楚，也有信心說明清楚，不會怪老師為什麼一直問同樣的問題（林智堅日前受訪提及），更不會逃避說明。