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水利會釋憲案合憲 蘇煥智怒批：人權開倒車、太誇張

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
前台南縣長蘇煥智，也是全國農田水利會自救會的律師。本報系資料照
前台南縣長蘇煥智，也是全國農田水利會自救會的律師。本報系資料照

憲法法庭針對農田水利法釋憲案，作成憲法法庭111年憲判字第14號判決，判決上開規定均合憲；前台南縣長蘇煥智表示，這「太誇張了」，大法官都已經幫政府背書，完全漠視農田水利會早於政府存在的事實，人民過去出這麼多錢，可以說是國家的財產，人權大開倒車。

蘇煥智說，15大法官中，有13位支持合憲；有2位吳陳鐶、蔡明誠大法官認為違憲，也支持暫時處分；這個判決跟過去10、20年許宗力教授、李建良教授（大法官蔡宗珍的先生）所寫的文章顯然是相抵觸。

他表示，過去兩位教授褒獎水利會是公務機關改為民營化的好例子，被當作典範歌頌，過去說是歷史發展的組織，現在卻說水利會是政府創設的法人，可改為政府機關，標準換了位置換腦袋。

蘇煥智表示，農田水利會是農民的灌溉組織，在國家還沒成立前就已經存在了，到了日據時代，日本要做軍事作戰體，日本人將台灣當作糧食生產基地，才將水利會當作公法人，既有灌溉設施都還在，當時訂為公法人的目的，是要農民出錢，也因此當時加入農田水利會的農民常常在抗議；水利會早於政府存在的事實，這次釋憲案中完全被漠視，完全在幫政府背書，根本就是陌視農業灌溉組織發展的歴史事實。

他也說，放眼國際歷史來看，1937年的德國希特勒做過這種事，當時希特勒就把水利組織沒收為國有，戰後德國就恢復民間自治，大法官這樣的判決，等於回到1937年的納粹思維，倒退了85年回到德國納粹希特勒時代的水平。

大法官 農田水利會 農民

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