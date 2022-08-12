農田水利會改制合憲 藍：與農民感受脫節、無法接受

憲法法庭今就立法委員費鴻泰等38人聲請農田水利法第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定解釋案，作成憲法法庭111 年憲判字第14號判決，判決上開規定均合憲，對此國民黨立法院黨團發聲明表示，與基層農民感受脫節，完全無法接受。

國民黨團表示，農田水利會是在法律授權範圍內享有自治權限的地方自治團體，不論財產與人事皆與政府無涉，一黨獨大的蔡政府強渡關山，將其收歸國有，大法官卻視而不見。

國民黨團指出，尤其宣告公法人財產非屬憲法保障之人民財產權、組織為公法人或國家機關，純是政策考量問題，與憲法無涉，以此理由駁回暫時處分之聲請，完全與基層農民感受脫節「這還是人民能相信的司法嗎？」

國民黨團表示，二年前農田水利會修法改制為公務機關時，農委會表示改制可以讓臺灣的灌溉服務更臻完善永續發展，然而2年過去了，農民面對的卻是效率變差的農田水利署，水閘沒人管、水路沒錢修，蔡政府的承諾只是一句玩笑話。

國民黨團也批評表示，民進黨執政五年來，和基層農民漸行漸遠，農田水利會改官派，眼中只有選舉，搶錢、搶位子、搶資源，至於農民權益完全不在民進黨政府的考量之中，國民黨團為基層農民發聲，並對民進黨政府、農委會給予最嚴厲的譴責。