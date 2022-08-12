水利會改制不違憲 林文瑞：遺憾但會嚴格監督水權分配
針對憲法法庭判決農田水利會爭議條文全合憲，雲林農田水利會前會長也是國民黨不分區立委林文瑞，對此結果今天感到相當遺憾。
他說，兩年前，執政黨漠視農民權益、非法徵收人民財產為國有，強行將農田水利會改制成公務機關，明顯違反憲法基本原則，不只侵害人民的結社自由，也侵犯人民的財產權。
林文瑞表示，對這樣判決雖無法接受，但他心繫的還是農民用水問題，他認為若由政府一手主導水權，勢必會讓長期以來資源分配不均的現象加劇，農業用水將會更為弱勢與匱乏，無疑讓原本就不被政府重視的農業發展雪上加霜。
林文瑞說，尤其近年來晶片產業不斷擴增，這些都是用水大戶，將來勢必會侵犯到農田用水，農業是國家根本，當權者竟視若無睹，對於未來農民最擔心的農田水權，他不會坐視不管，站在第一線守護農民，落實監督，要求政府在水資源分配必須給予農民平等的待遇，尤其是農田水利署，絕對不讓農業的水權被侵害，他會嚴格把關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言