水利會改制不違憲 林文瑞：遺憾但會嚴格監督水權分配

針對憲法法庭判決農田水利會爭議條文全合憲，雲林農田水利會前會長也是國民黨不分區立委林文瑞，對此結果今天感到相當遺憾。

他說，兩年前，執政黨漠視農民權益、非法徵收人民財產為國有，強行將農田水利會改制成公務機關，明顯違反憲法基本原則，不只侵害人民的結社自由，也侵犯人民的財產權。

林文瑞表示，對這樣判決雖無法接受，但他心繫的還是農民用水問題，他認為若由政府一手主導水權，勢必會讓長期以來資源分配不均的現象加劇，農業用水將會更為弱勢與匱乏，無疑讓原本就不被政府重視的農業發展雪上加霜。