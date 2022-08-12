聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界同志遊行禁用Taiwan 台灣主辦方被迫停辦

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
2025世界同志遊行原訂在台舉行，但由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。圖／取自Taiwan WorldPride 2025 - 世界同志遊行在台灣臉書
2025世界同志遊行原訂在台舉行，但由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。圖／取自Taiwan WorldPride 2025 - 世界同志遊行在台灣臉書

2025世界同志遊行原訂在台舉行，但主辦單位今聲明指出，由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。對此居間協助的外交部表示，InterPride基於政治考量，單方面推翻共識導致破局，不但不尊重我方權益，也傷害亞洲廣大同志社群，與進步價值追求背道而馳，外交部深表遺憾。

由「高雄同志大遊行」及「臺灣同志遊行」組成的「臺灣世界同志遊行籌備委員會」在8月12日發布聲明表示，被迫停辦「WorldPride 2025」，其中原因之一，就是InterPride 近期突然要求只能以城市為名，將活動名稱從Taiwan更換為Kaohsiung。

外交部指出，「高雄同志大遊行」去年11月取得「WorldPride 2025」主辦權，經外交部居間協助，讓「InterPride」更正新聞稿中對我方的不當稱呼，雙方當時也達成「WorldPride Taiwan」為活動名稱的共識。

不過InterPride後來單方面推翻雙方達成以「WorldPride Taiwan」為名稱的共識，強硬要求在台灣舉辦的活動只能使用城市名，要求改名為「WorldPride Kaohsiung」，外交部對此結果深表遺憾

外交部強調，台灣作為亞洲第一個同婚合法的國家，致力追求多元平等包容的努力，已在國際間廣獲好評。我方往年辦理各項大型同志遊行活動的事實，也印證台灣為亞洲最有能力舉行「WorldPride」的國家。此次結果雖不盡人意，但不會澆熄台灣人民追求自由平權的熱情。

外交部對「臺灣世界同志遊行籌備委員會」堅持原則，努力爭取我方權益及維護國家尊嚴的努力，表達肯定及敬意。未來也將繼續協助我國平權團體，運用各種管道與國際分享台灣推動平權的經驗與成果。

同志遊行 外交部 台灣人

延伸閱讀

疫情後首度出訪！習近平選擇「這國家」 陸外交部未否認

影／中元祭放水燈 海面火光加高空煙火 民俗盛宴醉人

雞籠中元祭放水燈踩街遊行 民主花車宣導拒賄選

基隆中元祭今晚放水燈遊行 重現疫情肆虐前熱鬧場景

相關新聞

憲法法庭 判農田水利法合憲

立法院前年修法將農田水利會改制為公務機關，卅八名在野黨立委質疑，農田水利法修法是將民間財產收歸國家，侵害憲法保障集會結社...

新聞眼／農田水利會國家「整碗捧走」 人民如何信服

在野立委對農田水利法修法聲請釋憲，一如外界預測，憲法法庭判決合憲。該案自聲請釋憲伊始即充滿挑戰，先是大法官認定聲請人未敘...

水利會釋憲案合憲 蘇煥智怒批：人權開倒車、太誇張

憲法法庭針對農田水利法釋憲案，作成憲法法庭111 年憲判字第14號判決，判決上開規定均合憲；前台南縣長蘇煥智表示，這「太...

農田水利會改制合憲 藍：與農民感受脫節、無法接受

憲法法庭今就立法委員費鴻泰等38人聲請農田水利法第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定解釋案，作成憲法...

水利會改制不違憲 林文瑞：遺憾但會嚴格監督水權分配

針對憲法法庭判決農田水利會爭議條文全合憲，雲林農田水利會前會長也是國民黨不分區立委林文瑞，對此結果今天感到相當遺憾。

吳釗燮：香港殷鑑不遠 台灣絕不接受中國一國兩制

外交部長吳釗燮今天接受美國之音訪問表示，香港殷鑑不遠，台灣人民絕不接受中國所謂「一國兩制」，對中國政府脫離現實的對台主張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。