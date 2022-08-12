世界同志遊行禁用Taiwan 台灣主辦方被迫停辦

2025世界同志遊行原訂在台舉行，但主辦單位今聲明指出，由於國際組織InterPride拒絕台灣主辦方以Taiwan為活動命名，因此決定停辦。對此居間協助的外交部表示，InterPride基於政治考量，單方面推翻共識導致破局，不但不尊重我方權益，也傷害亞洲廣大同志社群，與進步價值追求背道而馳，外交部深表遺憾。

由「高雄同志大遊行」及「臺灣同志遊行」組成的「臺灣世界同志遊行籌備委員會」在8月12日發布聲明表示，被迫停辦「WorldPride 2025」，其中原因之一，就是InterPride 近期突然要求只能以城市為名，將活動名稱從Taiwan更換為Kaohsiung。

外交部指出，「高雄同志大遊行」去年11月取得「WorldPride 2025」主辦權，經外交部居間協助，讓「InterPride」更正新聞稿中對我方的不當稱呼，雙方當時也達成「WorldPride Taiwan」為活動名稱的共識。

不過InterPride後來單方面推翻雙方達成以「WorldPride Taiwan」為名稱的共識，強硬要求在台灣舉辦的活動只能使用城市名，要求改名為「WorldPride Kaohsiung」，外交部對此結果深表遺憾

外交部強調，台灣作為亞洲第一個同婚合法的國家，致力追求多元平等包容的努力，已在國際間廣獲好評。我方往年辦理各項大型同志遊行活動的事實，也印證台灣為亞洲最有能力舉行「WorldPride」的國家。此次結果雖不盡人意，但不會澆熄台灣人民追求自由平權的熱情。

外交部對「臺灣世界同志遊行籌備委員會」堅持原則，努力爭取我方權益及維護國家尊嚴的努力，表達肯定及敬意。未來也將繼續協助我國平權團體，運用各種管道與國際分享台灣推動平權的經驗與成果。