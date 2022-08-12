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國內增第5起BA.5家庭群聚 北部10多歲女童與弟弟皆感染

聯合報／ 記者許政榆陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞表示，北部第三起BA.5家庭群聚，也是全國第五起BA.5家庭群聚。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部第三起BA.5家庭群聚，也是全國第五起BA.5家庭群聚。圖／指揮中心提供

國內新增第五起Omicron BA.5本土家庭群聚！中央流行疫情指揮中心8月8日公布新增9例BA.5本土個案，匡列20例相關接觸者，截至昨日剩餘2例尚未定序，今公布最新結果，其中一人為BA.5，因此累計再增一起家庭群聚；另一例則為BA.2，因此排除同住傳染可能性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有關本土BA.5個案剩餘2例定序結果，其中北部10多歲女童的家人，先前已透露有3人確診，經採檢定序2名家人，女童父親因病毒量太低無法定序，女童的弟弟檢驗出BA.5，因此為本周第三起BA.5家庭群聚，也是全國第五起BA.5家庭群聚。

羅一鈞表示，另外序號6北部20多歲女性，其室友採檢PCR為陽性，經過基因定序確認為BA.2，因此排除同住者互相傳染的可能性。

羅一鈞提醒，目前國內仍以BA.2為主流病毒株，雖然BA.5入侵社區，但是不會出現交叉感染等問題，社區防火牆仍然在，如果未曾染疫過的人，遇到BA.5容易感染，提醒民眾自己要多注意，仍要落實保護措施，避免受到下一波疫情侵襲。

BA BA.5 家庭群聚

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