幕後／蔡總統最後一刻才點頭 還原林智堅退選前24小時

民進黨桃園市長布局出現變化，原參選人林智堅稍早主動退選，擬由桃園在地綠委鄭運鵬接棒上陣。民進黨人士表示，林智堅選情並未崩盤，黨內在蔡總統定調力挺後，也沒強力壓力逼退選，是基於對中華大學論文審訂結果不樂觀，並擔心外溢效果影響其他縣市等兩大主因，評估後決定免造成黨的困擾，主動退選。

林智堅前天深夜突然取消隔天在桃園的地方行程，據悉當時就已有了退選的想法，並預計昨天前往總統府親自向蔡英文總統報告。但知情人士指出，林智堅昨天並沒有見到蔡總統，僅和府方高層表達自己想法，雙方並交換意見，蔡總統並未點頭。

對於林智堅有意主動退選的想法，桃園市長鄭文燦持反對意見，認為林智堅民調有底線支撐，在地方組織強力動員下仍有勝選機會。到了今天，林智堅一早即在鄭運鵬陪同下赴立院近與政治上的老師傅、民進黨團總召柯建銘會商，並確認了柯建銘也傾向支持退選的想法。

中午民進黨臨時選對會在總統官邸登場，據悉林智堅在會中，以強烈堅定的語氣，表達不願因個人狀況拖累全黨，論文案會持續捍衛自己的清白與人格，但希望能主動退出桃園市長選戰，經選對成員交換意見後，蔡總統在最後才點頭拍板，同意林智堅退選。