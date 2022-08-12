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民進黨：統派人士干擾民主活動 藉和平之言行侵擾之實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，統派人士干擾民主活動，藉和平之言行侵擾之實。本報系資料照
民進黨表示，統派人士干擾民主活動，藉和平之言行侵擾之實。本報系資料照

民進黨發言人林靜儀今天表示，昨天晚間有統派人士在民進黨舉辦的18歲公民權宣講場上嗆聲「不要挑釁中國」，但這次中國的軍演，是中國單方面做出危害區域和平穩定的不負責任行為，台灣是民主國家，可以有不同意見，也盼在表達意見同時，能互相尊重，民進黨譴責鬧場人士用不理性手段，企圖干擾民主活動進行。

林靜儀指出，中共持續對台進行多日軍演，已經受到世界各民主國家譴責，而後更進一步發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，明確宣示對台侵略的意圖。蔡英文總統上任以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，統派人士以「不要挑釁中國」為由，跑到18歲公民權修憲複決的宣講場合鬧場，其配合中國行為，不禁讓人質疑，更無法讓民主台灣多數人所接受。

林靜儀說，尤其是在日本發生前首相安倍晉三遇刺事件後，對於國家元首的安全絕不容輕怠，部分鬧場人士除了偽裝成記者、民眾混入會場外，甚至有多項前科，可能危及蔡總統的安全，呼籲有心人士不應做出非理性、踰越法律的行為。

林靜儀表示，台灣不斷受到中國文攻武嚇，加上中國國民黨又不顧中國軍演對台的威脅事情堅持靠攏中國，內外交迫的處境下，統派人士企圖用不理性的手段與錯假言論，來干擾18歲公民權議題之民主活動進行，有違自由民主該有的精神，民進黨要對此強力譴責。

民進黨 林靜儀 軍演

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