【專家之眼】武統台灣正式提上議程？

中共為了反制美國眾議院議長斐洛西訪台，在她離台後，展開鎖島圍台實彈軍演，導彈更是飛越台灣上空。結果不只「虛擬實存」的「海峽中線」不復存在，未來鎖台攻島的軍演將常態化。中共會不會具體推動武統，台海會不會發生戰爭？台灣是不是下一個烏克蘭，成為國人非常關切的問題。

就在此時，8月10日中共國務院台灣事務辦公室及國務院新聞辦公室聯合具名發表了「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書（以下簡稱「22白皮書」），此白皮書公告後，似乎沒有引起台灣朝野及民眾的高度重視，但在大陸的網民及海外主張武統的一些學者專家，卻認為這是大陸對台灣準備具體實現武統的「公開表述」，究竟「22白皮書」是否是中共發動武統戰爭的檄文？

如果從中共長期以來對台政策的各種文件、領導講話，「22白皮書」並沒有超過各種相關對台政策論述的範圍。

但是，如果仔細觀察，筆者認為「22白皮書」字裡行間仍有別於過去，確實隱含了某種程度的「武統」的較「強烈的」意涵在裡面。雖然「22白皮書」仍花了很大的篇幅強調「和平統一」，但表現出對「以台制華」、「以武謀獨」及「以武拒統」的強烈批判。因此，對民進黨已經正式定調是：實際推動台獨的執政黨。但對於國民黨「毫無保留」明白表達「親美」的態度，也是一種警告。尤其在國民黨副主席夏立言正率團訪問大陸時，「22白皮書」多少也是講給國民黨的高層聽的。

「22白皮書」另一個值得注意的重點是白皮書用了相當大的篇幅，仔細敘述了台灣和中國大陸的歷史關係及「不可分割」的法律及事實淵源，頗類似俄烏戰爭後，普丁發表長篇累牘的俄烏歷史，筆者認為這是為什麼有不少人認為，「22白皮書」是中共準備用武力解決台灣問題的「公開表述」。

「22白皮書」極度強調台灣是中國的一省，雖然「22白皮書」全文內容沒有出現中國就只是「中華人民共和國」，但是如果從「22白皮書」全文的文義來看，隱含著中共已經不承認「中華民國」的存在。或許這是因為民進黨竊取了「中華民國」這個招牌，反而給了中共機會，也趁機把中華民國這塊招牌扔進了歷史的垃圾桶中。如果「22白皮書」有這個意涵，那未來的「統一」就只會是港澳模式的「一國兩制」，雖然在「22白皮書」中，仍強調「一個中國原則和九二共識」，中間仍有一個「和」字，而非「一個中國九二共識」或「一個中國的九二共識」。但看起來中國大陸對於「九二共識」也不再抱太大希望，這是因為「22白皮書」認為一個中國的原則似乎被台灣和外國勢力正在被「掏空」。

走筆至此，相信過去30多年來，奔走於兩岸之間，致力於兩岸和平整合、統合、統和，避免發生血腥戰爭的學者專家，會禁不住愴然而淚下啊！

如果「22白皮書」是武統台灣的「出師文」，戰爭會立即發生嗎？筆者評估除非蔡英文繼續「草蜢鬧雞公」，不顧台灣人民死活，升高對中共的挑釁；不然的話，2024總統選舉應該是個關鍵，如果台灣民眾繼續選出具體推動台獨的民進黨，加上習進平順利進入第三任任期，為了完成「國家統一的神聖使命」，武統戰爭應該就會發生！