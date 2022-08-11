遭嗆不要挑釁中國 蔡英文：對兩岸態度一直冷靜不躁進

蔡英文總統今天出席民進黨在新北市中和區舉辦的「民主前進挺18」宣講活動，但中途遭民眾闖入中斷，蔡總統今晚在臉書表示，在演講進行到一半的時候，現場有民眾舉牌子說不要挑釁中國，「我要告訴大家，我當總統以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是冷靜不躁進、理性不挑釁。」

蔡總統說，今天他和民進黨新北市長參選人林佳龍到中和告訴大家18歲公民權的重要性，很多18歲的年輕人，都對台灣的未來很有想法，也很熱心參與公共事務，希望一起讓台灣變得更好。世界上已經有一百多個國家透過法律保障18歲公民權，台灣也應該是其中一員。「我相信，讓他們也享有公民權，他們一定會負責任的行使，讓台灣的民主更精采。」

蔡總統說，在演講進行到一半的時候，現場有民眾舉牌子說不要挑釁中國。「我要告訴大家，我當總統以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」。這次中國的軍演，大家都知道，是中國單方面做出危害區域和平穩定的不負責任行為。「而我們不挑釁、不升高衝突，用最冷靜沉著的態度，提高警覺，面對挑戰。這是台灣作為區域負責任的一分子，所應該展現的態度。」

蔡總統說，台灣是民主國家，可以有不同意見，但也應該互相尊重，互相包容。現場表達不同意見的民眾，也是台灣民主的一部分。「但民主不是天上掉下來的，這自由發表意見的機會，是許多民主前輩犧牲奉獻，爭取民主的結果，我們都應該珍惜，確保台灣的民主自由。正如同民進黨自1996年爭取18歲公民權一樣，我們一起努力把台灣民主再推進一步，請大家在年底的修憲複決投票，一起支持18歲公民權。」

【中央社台北11日電】

總統兼民進黨主席蔡英文今天出席18歲公民權宣講活動，遇到民眾舉牌鬧場。蔡總統說，現場表達不同意見的民眾，也是台灣民主的一部分。她說，這自由發表意見的機會，是許多民主前輩犧牲奉獻的結果，應該珍惜、確保台灣民主自由。

蔡總統深夜透過臉書發文指出，今天她和民進黨新北市長參選人林佳龍到中和告訴大家18歲公民權的重要性，很多18歲的年輕人，都對台灣的未來很有想法，也很熱心參與公共事務，希望一起讓台灣變得更好。

蔡總統說，世界上已經有一百多個國家透過法律保障18歲公民權，台灣也應該是其中一員。她相信，讓年輕人也享有公民權，他們一定會負責任的行使，讓台灣的民主更精采。

蔡總統指出，她在演講進行到一半的時候，現場有民眾舉牌子說不要挑釁中國。

蔡總統表示，她當總統以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」。

她說，這次中國的軍演，大家都知道，是中國單方面做出危害區域和平穩定的不負責任行為。而不挑釁、不升高衝突，用最冷靜沉著的態度，提高警覺，面對挑戰。這是台灣作為區域負責任的一分子，所應該展現的態度。

蔡總統指出，台灣是民主國家，可以有不同意見，但也應該互相尊重，互相包容。現場表達不同意見的民眾，也是台灣民主的一部分。

不過，她也強調，民主不是天上掉下來的，這自由發表意見的機會，是許多民主前輩犧牲奉獻，爭取民主的結果，大家都應該珍惜，確保台灣的民主自由。

蔡總統說，正如同民進黨自1996年爭取18歲公民權一樣，一起努力把台灣民主再推進一步，請大家在年底的修憲複決投票，一起支持18歲公民權。