出席全國首場「民主前進挺18」 蔡英文盼跟上民主潮流

蔡英文總統今日到新北中和參與全國首場「民主前進挺18」宣講會並表示，台灣是有成熟民主的地方，但卻沒有18歲公民權，台灣民主需要不斷前進，否則會讓其他民主國家遲疑是否繼續挺台灣；與會宣講人士也都呼籲，「18歲公民權」複決門檻極高，需要大家支持，讓台灣跟上世界民主潮流。

新北小英之友會昨晚在新北中和的國立台灣圖書館舉行「民主前進挺18」宣講會，蔡英文、民進黨新北市長參選人林佳龍及黨籍民意代表等都到場宣講，亦有青年代表上台說出心聲，認為18歲青年生活上跟20歲以上民眾沒有太大差別，但卻少了投票權利，無法透過投票改變錯的事務，所以拜託大家要支持「18歲公民權」修憲案。

蔡英文表示，台灣民主世界屬一屬二，都展現出冷靜及自信一面度過每一困難階段，而這都是因為民主制度凝聚共識，所以台灣是有成熟民主的地方，但卻沒有18歲公民權，很多法律也無法透過行政院修法就能適用，尤其是18歲青年的選舉、罷免、創制、複決權等；這次跟之前要拚的四項公投完全不一樣，門檻要900萬人才能通過。

總統蔡英文指出，民主制度讓台灣面對中國大陸威脅時能獲得國際奧援，「18歲公民權」複決門檻固然極高，但若能通過就具有指標意義，向世界證明台灣的民主每日不斷實踐及前進，否則會被國際質疑未來是否能往前走，還要不要挺台灣。

林佳龍表示，青年參政是台灣民主發展史上的重要力量，他同時也提出青年政策，包含青年市議會、透過鼓勵高中生交換與極限運動賽事的舉辦促進青年國際交流、透過優惠融資貸款讓新北成為青年創業新故鄉、興建社會住宅等。

立委江永昌認為，民法行為能力、刑法責任能力等都以18歲為標準，應該要能參與公共事務。小英之友會中和分會執行長張嘉玲指出，「18歲公民權」修憲案是我國史上第一次修憲公民複決，世界上九成五的國家都將投票權門檻設於18歲，其他國家可以，台灣一定也可以。