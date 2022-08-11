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朱立倫會美智庫學者：民進黨關上兩岸交流大門

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨主席朱立倫發文表示，在台北和華府布魯金斯研究院學者會談，提及民進黨關上所有兩岸交流的大門。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫發文表示，在台北和華府布魯金斯研究院學者會談，提及民進黨關上所有兩岸交流的大門。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席朱立倫稍早在臉書發文表示，在台北和華府布魯金斯研究院（The Brookings Institute）研究員何瑞恩（Ryan Hass）與主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）見面，他談到當民進黨關上所有兩岸交流的大門，國民黨認為應透過對話交流降低兩岸衝突風險。

朱立倫指出，他和布魯金斯訪團見面，交換雙方對美中台新局勢的意見和看法，他向對方表示，國民黨同樣重視兩岸和平，認為應加強國防（defense）與對話（dialogue）的「2D戰略」，透過對話交流降低兩岸衝突風險，創造兩岸和平的機會之窗，同時力挺國軍，以堅實國防保衛我們的家園。

朱立倫也表示，會談中他也強調，中國國民黨堅定捍衛中華民國、守護民主自由、保護人民安全、維護區域和平，而這次美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，他也在第一時間表達歡迎。

朱立倫表示，美國是台灣最堅實的盟友，期待未來有更多與布魯金斯學會交流的機會，會繼續努力讓國民黨的聲音不在華府缺席，維護台灣的安全繁榮。

國民黨 朱立倫 美國 裴洛西

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