裴洛西來台曾攜子台美官方都低調 美媒質疑與商業有關

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，不過美國媒體福斯新聞網（Fox News）日前報導揭露，裴洛西的兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）也陪同，但美方和台灣政府都刻意低調，官方代表團名單上都沒有小保羅，且小保羅並非官員或顧問、而是受雇於兩家鋰礦公司。

福斯新聞網政治評論節目主持人沃特斯（Jesse Watters）報導並質疑，小保羅不是官員、也不是裴洛西的顧問，是以何身份乘坐裴洛西專機並出訪亞洲各國，且福斯新聞網也放上總統府介紹訪團來賓片段，強調台灣官方未露出小保羅來台訊息，但小保羅還是被台灣攝影師拍到和訪團一起行動。

沃特斯更進一步指出，小保羅受僱於兩家鋰礦公司，從這些公司領取酬勞，台灣是亞洲鋰電池生產領導者，小保羅也在新加坡投資了許多能源項目，而台灣和新加坡，都是裴洛西亞洲行的訪問地點。

沃特斯也諷刺表示，在裴洛西的議長官網上，找不到任何小保羅隨團出訪的訊息，但小保羅卻在台灣接受台灣總統有如皇室般的待遇。

根據外交部新聞稿，裴洛西此次8月2日至3日率團搭乘美國專機來台訪問，團員包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）、政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）以及聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）等。

台灣官方訊息和對外公佈的照片中，確實從未提到小保羅存在，不過在總統府發布蔡英文總統接見裴洛西影片中，裴洛西拜會蔡英文結束後，依慣例訪賓與我方高層官員合影留念時，小保羅曝光入鏡。

至於我方是否有協助隱瞞小保羅身份，外交部則回應表示，裴洛西的訪問團是美國政府公費支應，訪團名單及在台行程均由美國在台協會（AIT）提供與洽排。

外交部指出，外交部尊重訪團的安排，僅從旁提供行政協助，包括協調與我國政府高層及立法院的會晤行程等，因此相關細節建議宜洽詢負責接待該團的美國在台協會，或是裴洛西議長辦公室。