立陶宛將設立駐台辦事處 立陶宛政務次長：9月底如期設處

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）。圖／取自外交部直播頻道
立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）。圖／取自外交部直播頻道

立陶宛連續派遣經創部、農業部次長訪台後，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）也在近日來台參訪，愛格涅今在外交部記者會上表示，和台灣的電動巴士、航運及物流等產業有許多合作討論，雙方有許多合作契機，而立陶宛將在台北設立經貿辦事處，她被告知會如期在九月底開辦。

而對於中國不斷威脅立陶宛官員訪台，愛格涅也表示，立陶宛是民主國家，台灣則是立陶宛親近的朋友，民主國家之間必須互相支持，且台灣是繁榮經濟體和多角化發展典範，立陶宛尋求新市場，是再正常不過的事，這次來台是來和台灣進行經濟和文化交流。

愛格涅回應媒體提問表示，雖然他並不是主辦立陶宛駐台經貿辦事處籌備的

官員，但就他所知，辦事處開辦都按照計劃及進度進行，會在9月底如期開設。

愛格涅也說明，這次是立陶宛交通部首次來台訪問，有許多成果豐碩的討論，例如已和兩個電動巴士公司簽立合作意向書，未來可能會有潛力共同投資項目，且台灣有七個國際港口、四個國內港，雙方有許多合作可能，包括進出口業、交通業和物流等，都在這次討論範圍。

立陶宛 巴士

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