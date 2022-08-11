中共發表「對台白皮書」 外交部：粗糙拙劣、橫蠻遭國際唾棄

中共發表「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」，宣稱「和平統一、一國兩制」，也不放棄動武。對此外交部發言人歐江安今表示，白皮書違背兩岸互不隸屬的客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是粗糙拙劣的政治操作，我方表達嚴正抗議與嚴厲譴責。

歐江安指出，中國對台白皮書只凸顯中國妄圖以武力侵犯台灣野心，橫蠻的挑釁行徑已破壞台海現狀及區域和平，也印證中國長期僵化的對台工作侷限。

我方再次強調，中華民國台灣是主權國家，只有台灣民選的政府，才能在國際間代表台灣人民；中共政權沒有一日治理過台灣，自然無權代表台灣，當然也不享有對台主權。

歐江安強調，台灣的主權屬於台灣全體2350萬人民，也只有台灣人民，才能決定台灣的未來，我方絕不接受中國專制政權所先設定的兩岸終局，還想要強迫台灣人民接受，中方的橫蠻行為，只會引起台灣人民進一步的反感及國際社會的唾棄。