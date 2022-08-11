協助留攬才 考試院寬列地方政府人員職等配置比率

考試院會今通過「各機關職稱及官等職等員額配置準則」第8條及第5條附表三修正草案，刪除地方政府及所屬一級機關最高職等為薦任第八職等的非主管職稱其員額配置的限制，同時將地方政府委任官等配置比率的下限修正為25%，於近日函請行政院同意會銜後，即可發布施行。

為因應地方政府用人實務所需，使能增加專員與技正的配置數額，強化地方攬才與留才的效果。考試院秘書長劉建忻表示，考試院長黃榮村就任後，為強化地方治理與施政品質，並因應用人實務需求，曾指示銓敘部洽商行政院人事行政總處共組工作圈，研商適度寬列地方政府人員職等配置比率的做法。本次配置準則的修正，即為兩院合作研議的具體成果。

針對修正配置準則的必要性，劉建忻說明，過去地方政府向來以委任第五職等或薦任第六職等至第七職等的科員、技士等，作為其業務的主要承辦人力；薦任第八職等的專員、技正等則屬於核稿性職務、或為科長之調節性職務。

為避免排擠承辦人力，因此有配置準則第8條第2項的規定，限制專員等職稱的員額配置，不得高於科員等職稱員額的8.5%。但在2018年地方政府及所屬一級機關科長層級的主管職務列等調升後，專員等職稱已轉變為肩負重要專案的承辦人力，原規定與實務運作漸產生落差。

劉建忻補充，由於直轄市政府多設有一、二級所屬機關，其陞遷管道較為暢通，致同為公務員高等（特種）考試三級（等）考試及格人員，分發至縣市者，於升遷發展上不利於分發至直轄市者。故歷來縣市政府多有反映直轄市政府對其人才產生磁吸效應，盼能增加專員等職稱的員額配置，以利其攬才與留才。

劉建忻表示，考試院基於前述理由修正配置準則，刪除第8條第2項限制；另考量地方政府總員額未能增加時，可能因委任官等的比率限制，導致得以調整的員額有限，也同時修正配置準則第5條附表三，將縣(市)政府適用的委任官等比率下限，由30%下修為25%。兩項規定鬆綁後，地方政府配置專員、技正的空間得以擴大。

黃榮村表示，本次基於地方政府人力結構調整後的用人迫切需求，先鬆綁配置準則部分規範，有效協助地方政府攬才留才，對於銓敘部的積極作為表示肯定，也感謝人事行政總處的協助。

黃榮村表示，近年各機關對部分職務的員額配置迭有修正意見，且部分機關名稱或層級也須待行政院組織改造的修法結果配合修正，因此，未來配置準則仍有通盤檢討必要，應待行政院組織改造完成後，再進行第二階段的通盤檢討。